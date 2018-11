O seguro de autos de A.M.A., o máis satisfactorio para os usuarios, segundo a OCU

Revista 'Dinero y Derechos', onde se recolle que o seguro de autos de A.M.A. é o máis satisfactorio para os usuarios © A.M.A.

O seguro de automóbiles de A.M.A., a mutua dos profesionais sanitarios, é o máis satisfactorio para os usuarios, segundo unha ampla enquisa realizada de maneira independente pola Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU). As pólizas de autos de A.M.A. superaron en satisfacción, por ampla marxe, a outros seguros das máis importantes compañías do sector pola súa atención telefónica, a claridade do contrato e o modo no que tramita os seus sinistros, entre outros servizos.

Na sondaxe, levado a cabo entre os socios desta organización e cuxos resultados se publicaron no último número de revístaa ‘Diñeiro e Dereitos’ (Novembro 2018), analizáronse máis 26.000 opinións. A.M.A. volve situar os seus seguros de automóbil entre os líderes do mercado segundo os consumidores. Na anterior enquisa da OCU, cuxos datos se coñeceron en novembro do ano pasado, tamén o seguro a todo risco de A.M.A. resultou elixido como o segundo mellor valorado polos socios.

En anos precedentes, o Índice Stiga na súa enquisa de Satisfacción do Consumidor de 2014, elixiu o seguro de autos de A.M.A. como o mellor valorado por prezo; e, tamén, en datas posteriores, resultou elixido como un dos tres mellores en 2015 e o segundo mellor valorado en 2016 polo Índice Stiga, neste caso en Experiencia de Cliente ISCX.

A.M.A., mutua especializada en ofrecer todo tipo de seguros para os profesionais sanitarios e os seus familiares, está moi ben valorada polos seus mutualistas. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A., declarou que "os clientes sempre queren o mellor e o máis atractivo, por iso é moi importante que nos recoñezan polo nivel de satisfacción, a calidade e experiencia co cliente".