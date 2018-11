A provincia de Pontevedra precisa 2.600 enfermeiras máis para acadar a ratio europea

Recollida de sinaturas por parte de SATSE para aumentar o número de enfermeiras © Mónica Patxot Inicio da campaña de SATSE de recollida de sinaturas para aumentar o número de enfermeiras © Mónica Patxot

Emma Rodríguez, secretaria provincial do sindicato de Enfermería SATSE, mostrábase "emocionada" este mércores ao facer balance das primeiras reaccións de pacientes do Hospital Provincial á campaña iniciada para recoller 500.000 firmas durante nove meses coa idea de trasladar ao Congreso dos Deputados unha iniciativa lexislativa popular reclamando un incremento da contratación de enfermeiras nos centros sanitarios en Galicia tanto na medicina privada como na pública. Ata o posto instalado na entrada do Hospital Provincial achegábanse pacientes sinalando que querían asinar porque levaban moito tempo esperando á súa consulta e iso, dicían, debíase á falta de persoal, indicaba Rodríguez.

A representante sindical indicaba que o cociente medio en Europa por cada 1.000 habitantes é de oito enfermeiras para cada oito pacientes, mentres que en España é de 5,02. Sinalaba que se precisan 131.000 enfermeiras máis en España, 15.110 en Galicia e 2.600 na provincia de Pontevedra para cumprir co que establece a Unión Europea. "Son cifras apabullantes", sinalaba Emma Rodríguez, que indicaba que a situación é máis preocupante na sanidade privada e nos centros residenciais.

Sinala que a media se sitúa nas plantas de hospitais en 12 pacientes por cada profesional de enfermería, a pesar de que existan estudos que demostran que a partir do sétimo paciente, a mortaldade aumenta nun 4%. "Se eu teño 14 pacientes, eses teñen un risco dun 25% máis de morte", sinala a secretaria provincial de SATSE.

"Queremos concienciar de que se os pacientes necesitan coidados, precisan persoas que sexan profesionais no coidado e esas somos nós", sinala Rodríguez. A campaña 'A Sanidade que mercemos. Lei de ratios enfermeiras" esténdese ao Hospital Montecelo e ao Salnés, ademais de accións que levarán a cabo en prazas públicas co obxectivo de sumar as cifras necesarias para que o incremento de enfermeiras trátese no Congreso.

Desde SATSE apuntan que unha alta porcentaxe de profesionais da enfermería teñen que trasladarse ao estranxeiro para traballar debido á contratación temporal e, por tanto, a inestabilidade que sofren en Galicia, que ocupa o faroliño vermello de Europa en canto á ratio por cada 1.000 habitantes.