Rematan as obras en Barro de reparación do firme dun tramo da estrada Mane-Rebón

Estrada provincial EP-0503 Mane-Rebón, en Barro © Deputación Provincial

Só quedan os últimos retoques para que conclúan as obras de reparación da estrada provincial EP-0503 Mane-Rebón, que atravesa Barro. Xa se completou a mellora dunha beirarrúa e os traballos para rehabilitar o firme da calzada. Ademais no tramo de aproximadamente medio quilómetro no que se acometeron as obras instaláronse pequenas elevacións para o acougado do tráfico rodado.

A obra foi realizada pola empresa de Nemesio Ordóñez por un importe de 74.200 euros e era unha demanda veciñal, manifestada polo alcalde Xosé Manuel Abraldes, debido á carencia da última capa de rodaxe. Era necesario tamén completar unha beirarrúa e mellorar a seguridade ante a estreiteza que presentaba a estrada provincial entre as fachadas das casas.

Os traballos iniciáronse a finais de setembro. Segundo o deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, esta iniciativa englóbase dentro do plan de seguridade viaria que promove a Deputación co obxectivo de mellorar o tránsito tanto para condutores como para peóns.