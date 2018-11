Cuntis convoca concentracións para reclamar a reposición do servizo de Pediatría

Consulta de Pediatría © Saludand Consulta de Pediatría © Saludand

O alcalde do Concello de Cuntis Manuel Campos reuniu este martes á Xunta de Portavoces dos grupos da corporación municipal: Partido Popular, Partido Socialista, Veciñanza e BNG, e acordaron, por unanimidade, levar a cabo unha recollida de sinaturas na Casa do Concello para reclamar a reposición do servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Cuntis.

Ademáis convocan unha concentración diante do Centro de Saúde de Cuntis o vindeiro venres día 9 de novembro ás 13.00 horas.

Dita concentración manterase todos os venres ata que se repoña o servizo de Pediatría.

Manuel Campos convocou esta reunión despois de ser informado polo Xerente dos hospitais de Pontevedra e O Salnés, que de momento non é posible a cobertura da praza de pediatra do centro de saúde de Cuntis que tamén dá servizo a Moraña.

Segundo o rexedor esta decisión "prexudica aos veciños do noso concello".