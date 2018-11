A alerta laranxa por temporal obriga a pechar todas as instalacións deportivas ao aire libre de Pontevedra

Todas as instalacións deportivas ao aire libre do Concello de Pontevedra permanecerán pechadas durante a tarde e a noite deste martes por mor da chegada dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa, no que se agardan intensas choivas e refachos de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

O Concello de Pontevedra tomou esta decisión unha vez que os servizos de emerxencia de Galicia decretaron a alerta laranxa e a Secretaría Xeral para o Deporte recomendou a suspensión de todas as actividades deportivas no exterior.

En concreto, acordouse que non se poderán usar as instalacións deportivas ao aire libre ata as 8.00 horas da mañá deste mércores, cando se prevé que xa se recupere a normalidade despois do paso da borrasca, bautizada como Beatriz.

O Concello de Pontevedra tamén puxo en alerta todos os seus servizos de emerxencia ante a previsión meteorolóxica, que será especialmente complicada durante a tarde deste martes (a partir das 16.00 horas).

A Axencia Estatal de Meteoroloxía e MeteoGalicia alertan dun fenómeno adverso nas zonas de litoral da provincia, así como no suroeste, o oeste e o noroeste da Coruña e zona da Mariña, en Lugo.