Marea tenta a Teresa Casal para que sexa a súa número 2 nas municipais

É un segredo a voces. Marea Pontevedra ofreceu a Teresa Casal ser a número 2 da súa lista para as municipais de 2019. A ex tenente de alcalde, que se deu de baixa do PSOE o pasado mes de setembro, formaría tándem co actual portavoz de Marea, Luís Rei.

Nas recentes primarias que celebrou Marea para avanzar na confección da súa candidatura, quedou vacante o segundo lugar. A formación entendía que, pola importancia destas eleccións e a necesidade de abrir un maior espazo político e electoral, reservaríase para unha persoa de relevancia política e social.

Pois ben, segundo as fontes consultadas por PontevedraViva, a persoa desexada é Teresa Casal. A propia interesada, preguntada respecto desta noticia, asegurou que "nin confirmo nin desminto" este presunto interese.

Ademais, desde a órbita do PSOE e da propia Marea deslizan que o acordo está "feito" e que foron persoas próximas á exteniente de alcalde as que comezaron a facer soar o seu nome nos ambientes políticos.

Os acontecementos, sen dúbida, precipitaron o anuncio de Marea que, a través dunha rolda de prensa, confirmará mañá ao seu número 2 para as municipais de 2019.

De confirmarse esta noticia, Teresa Casal regresaría á primeira plana política, que abandonou en 2011 cando os socialistas optaron polo ex delegado do Goberno en Galicia, Antón Louro, como candidato para as eleccións municipais daquel ano.