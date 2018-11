Oito de cada dez reclusas sufriron violencias machistas

O goberno da Deputación colgou no balcón do Pazo Provincial unha pancarta contra as violencias machistas © PontevedraViva

A Deputación de Pontevedra colgou este luns no balcón do Pazo Provincial unha pancarta contra as violencias machistas. Trátase dun preludio das actividades programadas con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

Neste contexto, a presidenta da Deputación, Carmela Silva avanzou que este luns termina o programa "Mulleres en acción, Violencia Zero" cun acto no Centro Penal da Lama onde case un centenar de mulleres cumpren condena.

Carmela Silva destacou algúns "datos asombrosos" revelados por un estudo elaborado polo Instituto da Muller e Institucións Penais, no que se recolle que "polo menos un 80% das mulleres recluídas en España foron vítimas de violencias machistas".

Un 68% de tipo sexual e dentro desta porcentaxe o 41% sufriuno de maneira sistemática (59% no ámbito familiar e o 25% sendo menores). A violencia física afecta ao 74% de reclusas.