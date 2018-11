Deteñen tres veciños de Vilagarcía nun control na AP-9 con preto de 1.700 dose de cocaína

Droga atopada no taxi durante o control instalado na autopista AP-9 © Guardia Civil

A Garda Civil detivo tres persoas, veciños de Vilagarcía de Arousa, nun control de tráfico instalado na AP-9 ao seu paso polo municipio de Barro.

Trátase dos tres ocupantes dun taxi ao que, durante a madrugada deste sábado, deron o alto axentes da 4ª Compañía da Garda Civil con base en Vilagarcía no transcurso dun punto de verificación de vehículos instalado na autoestrada.

Ante a inquietude e nerviosismo dos tres pasaxeiros do vehículo e os antecedentes policiais do condutor e un dos viaxeiros, os axentes procederon á inspección do interior do taxi achando na parte inferior do asento traseiro dereito un envoltorio transparente e envasado ao baleiro que contiña preto de 1.700 dose de cocaína.

O achado da droga que transportaban determinou a inmediata detención dos ocupantes do turismo, acusados dun presunto delito contra a saúde pública.

Os detidos son o condutor do taxi, de 49 anos e nacionalidade española, e as dúas persoas que o acompañaban: un deles de 26 anos e nacionalidade colombiana e o outro de 29 anos, nacido en Arxentina, sendo todos eles veciños de Vilagarcía de Arousa.

Os tres pasarán a disposición xudicial do Xulgado de Instrución Nº 1 de Caldas de Reis.