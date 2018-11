Cerdedo-Cotobade encarga un plan para reparar e mellorar a seguridade nos parques infantís

O presidente municipal de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, anunciou o encargo un plan que reflicta o estado actual dos parques infantís do municipio e a necesidade de reparar os xogos, ademais de fixar as melloras de seguridade que se poidan acometer.

Esta idea xorde do estado actual dalgunhas das instalacións, deterioradas polo uso, o paso do tempo ou a climatoloxía.

A intención do goberno local é que sexa elaborado con medios propios, a través da Brigada Municipal de Obras. Despois, cando se establezan as prioridades de actuación, decidirase se as reparacións serán cometidas polo propio persoal municipal, a través dunha empresa externa ou cunha fórmula mixta.

"Imos inspeccionar todos os parques existentes no termo municipal, que en xeral están en bo estado, para ter un plan de actuación e proceder á súa corrección o próximo ano", explicou Cubela nunha visita ao parque infantil de Quireza.

Este proxecto de revisión centrarase no óxido dos parafusos, nos materiais das estruturas, as pintadas, a existencia de brións nos distintos elementos de caucho, o estado do piso amortiguante, a situación dos peches perimetrais e as circunstancias nas que se atopan os xogos e o mobiliario.

Paralelamente o Concello de Cerdedo-Cotobade construirá nos próximos meses novos parques infantís en Viascón, Valongo, Tenorio e Santa María de Sacos.