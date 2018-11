CIG-Saúde denuncia esperas de máis de 24 horas en Urxencias por unha cama

Espazo de encontro no Hospital do Salnés © Xunta Espazo de encontro no Hospital Montecelo © Sergas

A pesares da insistencia da Xerencia de que non quedan pacientes máis de 24 horas en Urxencias, dende o sindicato CIG-Saúde desminten "rotundamente" esta afirmación.

CIG-Saúde sinala que esta situación se produce "namentres se están facendo operacións de varices" mediante as chamadas "peonadas".

Aseguran que "hai pacientes de 90 anos agardando nunha padiola en urxencias día e medio".

"Estamos a favor de reducir as listas de cirurxía, pero non dando prioridade á cirurxía menor, cando temos pacientes graves esperando por unha cama para ingresar", din dende este sindicato.

Explica CIG-Saúde que estas cirurxías menores ocupan camas e duplican o traballo do persoal dos diferentes servizos, mentras "non se contrata persoal salvo casos moi puntuais, e cando se fai é de xeito precario", por horas ou para as fins de semana "o que está obrigando a que moitos profesionais de enfermaría soliciten a suspensión de chamamentos". Esta situación provoca que non haxa profesionais dispoñibles para a cobertura das ausencias que se producen.

Para CIG-Saúde o Plan de Continxencia contra a gripe non é mais que "propaganda", e advirten que "desgraciadamente veremos un ano máis os servizos de urxencias colapsados".

ESPAZO PARA O ENCONTRO

Por outra banda, a Xerencia habilitou un espazo para o encontro das asociacións de pacientes cos doentes no Hospital Montecelo e outro no Hospital do Salnés.

O obxectivo é facilitar a relación dos pacientes e familiares cos colectivos, así como establecer unha canle de comunicación entre asociacións, pacientes e profesionais sanitarios. Os interesados en dispoñer dela xa poden solicitala a partir desta semana.