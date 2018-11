Choiva para a fin de semana

A previsión de MeteoGalicia para a fin de semana sinala unha alternancia de períodos de ceos moi anubrados con outros con nubes e claros. Agárdanse precipitacións tódolos días. As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto ó habitual nesta época do ano.

Este venres é unha xornada de transición cara a influencia das altas presións, polo que comezaremos o día con ceos cubertos, con orballos e néboas, que co avance da tarde desfaranse permitindo a apertura de tímidos claros. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable.

A situación meteorolóxica continuará dominada na xornada do sábado polo anticiclón das Azores, aínda que ás últimas horas notaremos os efectos dunha fronte que chegará xa pola noite. Deste xeito comezaremos a xornada con néboas no interior e nubes baixas no litoral atlántico. Estas nubes baixas do litoral serán persistentes, pero no resto iranse abrindo grandes claros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur, con moitos momentos de calma no interior.

Durante as primeiras horas do domingo unha fronte comezará a atravesar Galicia, deixando ceos cubertos con chuvias. Xa pola tarde irán abríndose claros, á vez que as chuvias quedarán como chuvascos ocasionais. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios. Os ventos soprarán frouxos, con intervalos de moderado, do sudoeste durante o día, rolando a noroeste pola noite.