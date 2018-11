Sete adolescentes de Pontevedra están protexidas por ser vítimas de violencia machista

As autoridades están preocupadas polo alarmante incremento da violencia machista entre os mozos galegos. Así o advertiu a Fiscalía, que nun informe recente detalla que nos últimos tres anos multiplicáronse por catro o número de casos entre adolescentes.

A este respecto, a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, desvelou que na actualidade hai sete mozas de Pontevedra, entre 14 e 17 anos, que están a ser protexidas polas forzas e corpos de seguridade do Estado como vítimas de violencia de xénero.

En toda Galicia, engadiu, o número de casos activos ascende a 24.

Ademais, o número de denuncias incrementouse un 13% no últimos catro anos.

Todo iso, segundo Larriba, demostra que é "cada vez máis necesario" que se adopten medidas para concienciar aos mozos da lacra que supón a violencia machista e que as vítimas deste tipo de comportamentos "coñezan os seus dereitos".

"As mulleres, teñan a idade que teñan, teñen que saber que non están soas e que as administracións están a poñer todos os recursos que teñen á súa disposición para combater esta lacra", destacou a subdelegada.

Actualmente na provincia de Pontevedra hai activos 1.060 casos por violencia machista.