Excarceran o condutor dun turismo que envorcou no Grove

O condutor dun turismo foi excarcerado na tarde deste mércores ao sufrir un accidente no que envorcaba o vehículo que pilotaba na ligazón da PO-316 coa PO-317 no municipio do Grove.

O suceso rexistrábase, segundo a información do servizo de emerxencias do 112 Galicia, ás 18.15 cando varios particulares chamaron para solicitar asistencia para o único ocupante do coche.

Desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia trasladábase o aviso e pedíase colaboración dos membros do servizo local de emerxencias e dos integrantes do GES de Sanxenxo. Os efectivos lograron liberar o condutor que se atopaba atrapado dentro do turismo e o equipo do 061-Urxencias Sanitarias que se desprazou ata a zona atendeu á vítima.

O 112 Galicia tamén alertou aos Bombeiros do Salnés, pero a pesar de que se desprazaron non chegaron a intervir ao ser avisados de que o ferido fora liberado.

Por petición dos axentes da Garda Civil de Tráfico, operarios da Axencia Galega de Infraestruturas retiraron os restos do vehículo que se atopaban na calzada para evitar incidentes con outros vehiculos que transitaban por este tramo.

UN INCENDIO ARRASA UNHA VIVENDA EN VILANOVA

Ás 13.00 horas deste mércores, segundo a información do 112 Galicia, producíase un incendio nunha casa situada na praia das Sinas, en Vilanova de Arousa. As chamas devoraron a totalidade do baixo da vivenda e tamén afectaron os pisos superiores do edificio. Con todo, non se rexistraron feridos ao atoparse baleira a vivenda.

Ata o lugar desprazouse unha dotación dos Bombeiros do Salnés. A causa do incendio atópase nunha deflagración de orixe, polo momento, descoñecido. O impacto foi tan grande que rebentou un tabique, afectando a toda a instalación.

As forzas da orde foron alertadas e se iniciou unha investigación para determinar as causas que deron lugar ao suceso.