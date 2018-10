Convocan a segunda edición do concurso escolar de debuxo e relatos contra a violencia machista

Estudantes de 222 centros de ensino da provincia de Pontevedra poderán participar na segunda edición do concurso de debuxo e relato contra a violencia, que convocou de novo a Subdelegación do Goberno co obxectivo de implicar e concienciar á poboación escolar sobre a lacra da violencia de xénero.

Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra, explicou que os alumnos de ESO, Bacharelato e FP terán ata o próximo 8 de novembro para presentar os seus traballos.

Haberá, un ano máis, dúas modalidades para que os interesados poidan participar no concurso, debuxo e relato curto.

Con elas, segundo Larriba, búscase "estimular" a creatividade artística dos mozos pontevedreses e "colaborar" coa comunidade educativa, ao entender que é un escenario "idóneo" para traballar cos adolescentes ao redor das violencias machistas.

Os premios, entre eles computadores portátiles, tablets ou cámaras GO Pro, entregaranse nunha gala que se celebrará no auditorio de Afundación en Pontevedra o próximo 23 de novembro.

Ademais, os centros premiados terán a oportunidade de realizar visitas a centros da Universidade de Vigo ou do Instituto Oceanográfico de Vigo e, doutra banda, participar en xornadas de seguridade viaria organizadas pola Dirección Xeral de Tráfico.