A peaxe entre Pontevedra e Vigo sobe a 3,75 euros e a Santiago, 5,60 euros

Autoestrada AP-9 © Mónica Patxot

Desde esta medianoite viaxar pola Autoestrada do Atlántico é un pouco máis caro, concretamente un 2 %. Cando conclúa este ano as peaxes galegas acumularán unha subida do 8 %.

Deste xeito, percorrer toda a autoestrada entre Ferrol e Tui custa para os vehículos lixeiros 0,40 euros máis, 20,80 en total.

Un dos tramos que máis sobe é o comprendido entre Pontevedra e Santiago que se incrementa ata alcanzar os 5,60 euros (+0,15) e a peaxe entre Pontevedra e Vigo pasa a 3,75 euros (+0,10).

O Ministerio de Fomento xustifícase dicindo que se limitou a executar as compensacións pactadas coa concesionaria polos ministros Pepe Branco e Ana Pastor.

A Confederación de Empresarios de Pontevedra ( CEP) cualificou de "despropósito" o incremento e acusou ao Goberno de " claudicar aos intereses" de Audasa.