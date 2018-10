Etiqueta Negra ofrecerá talleres de aceite de oliva, café ou comida mexicana

Etiqueta Negra xa ten preparados os talleres que ofrecerá na súa terceira edición que, como se anunciara previamente, celebrarase os días 10, 11 e 12 de novembro no Recinto Feiral de Pontevedra.

Así, serán varias as actividades de formación dirixidas ao público xeral e a profesionais do sector que requirirán de inscrición previa.

Os amantes do aceite terán a oportunidade, o sábado 10 ás 11.30 horas, de descubrir todos os segredos do noso ouro verde dunha maneira dinámica e participativa no curso de iniciación sobre o aceite de oliva con degustación guiada promovido por Galeo.

En Pódese enchilar a Galicia?, Rómulo Mendoza, un dos expoñentes da alta cociña mexicana do momento, ofrecerá o sábado ás 17.00 horas un taller de cociña onde un dos pratos máis significativos de México, o chile, fusionarase con produtos galegos.

O chef tamén impartirá o domingo 11 ás 13.00 horas outro taller sobre como preparar as tortillas mexicanas, guacamole e salsas para acompañar á cochinita pibil.

Saborear un bo café, preparado da forma correcta, é un dos maiores praceres dos que unha persoa pode gozar a diario. Da man do barista e tostador profesional Gonzalo Rodríguez, propietario de El Club del Café, os asistentes a este curso aprenderán -o domingo 11 ás 11.30 horas- a preparar o perfecto café.

Ademais, o luns 12, ás 12.30 horas, introducirá aos interesados no mundo do barista, non en balde ten no seu haber o terceiro posto no Campionato Estatal de Baristas 2018.

O blogueiro e community manager Alberto Ribas ensinará como difundir as creacións culinarias nas redes sociais no taller Do prato á rede, que terá lugar o luns 12, ás 13.00 horas, mentres que Daniel Punzoni, profesor do CIFP Carlos Oroza, amosará ás 17.30 horas diferentes técnicas de empratado a partir de tres produtos: congro afumado, lombo baixo e xeado.

A participación nestes talleres ten un prezo de 12 euros e require inscrición e pago previos a través da web etiquetanegragourmet.com.