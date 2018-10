O "soño truncado" de Alba García: non lle deixan ser garda civil por ser celíaca

Ser garda civil como o seu pai. Ese foi, desde que era unha nena, o soño de Alba García. Ségueo sendo, pero esta moza de Poio atopouse cun obstáculo inesperado. O Ministerio de Defensa considera que ser celíaca incapacítaa para acceder ao corpo e excluíuna como aspirante.

Recibir esa noticia, recoñece, "foi a decepción da miña vida". Con só 17 anos -cumpriu a maioría de idade hai uns días- presentouse ás probas para acceder á escala de oficiais da Garda Civil. Superou con nota todos os exames físicos, psicotécnicos e de idiomas. "Víame dentro", explica, "e no último momento dixéronme que non".

O motivo, o seu celiaquía. As probas médicas determinaron que era "non apta" para ingresar na Garda Civil e, tras recoñecer ante o tribunal a súa intolerancia ao glute, foi apartada ao entender que esta enfermidade dixestiva impide que poida desempeñar as súas funcións de maneira adecuada.

"Ser celíaca non me limitou na vida", sinala a moza pontevedresa, que compite a alto nivel na ximnasia rítmica desde que era moi pequena, polo que asegura estar afeita a esixentes adestramentos, ata tres horas diarias, "sen que me imposibilitara para facer nada".

Alba considera que a súa exclusión é "moi inxusta" e, apoiada polos seus pais, iniciou unha batalla administrativa e legal para que Defensa rectifique e permita o acceso á Garda Civil a persoas celíacas, xa que "só é unha cuestión de alimentación" e, mentres siga a dieta correspondente, "podemos facer de todo".

Neste calvario polo que atravesa, un dos seus grandes apoios é a súa nai: Pilar Revestido. Afirma que este proceso está a vivilo "con moita dor e con moita impotencia", ao entender que o soño da súa filla, para o que leva preparándose toda a vida, "viuse truncado por unha simple dieta".

"Estamos no século XXI e hai de todo no supermercado", asegura a nai desta moza aspirante a garda civil, que lamenta a "grave discriminación" que sofre a súa filla "por non comer como os demais", algo que xamais lle supuxo un problema na súa vida diaria.

Pilar advirte que ela e o seu marido, un garda civil destinado en Pontevedra, apoiarán a loita da súa filla "ata o final", xa que subliña, visiblemente emocionada, que "non se merece isto que lle está pasando". Por iso é polo que reclama ao Goberno que "nos escoiten" e que a moza poida seguir os pasos do seu pai, "algo para o que se esforzou moitísimo".

O avogado que leva o caso, Manuel Novás, sinala que é "evidente" que o feito de ser celíaco "non representa un límite ou unha dificultade", non só en calquera profesión senón tamén nas forzas e corpos de seguridade do Estado.

Así, lembra que a Policía Nacional admite aspirantes con celiaquía e que, entre outras cuestións, nas forzas armadas "existen dietas para persoas musulmás" ou con outro tipo de alerxias alimenticias, para os que se prepara un menú especial, incluído a preparación dun kit especial de supervivencia, e na Garda Civil "non se lle permite nin entrar".

A iso sumou o "paradoxo" de que os axentes do instituto armado cuxa celiaquía detéctase unha vez dentro do corpo "permíteselles exercer sen ningún impedimento", ao entender que poden desempeñar de maneira óptima as funcións de teñen asignadas.

Ata agora, os recursos que Alba e os seus pais presentaron ante o Tribunal Médico Militar foron desestimados. Temen que os que aínda están en tramitación sigan o mesmo camiño. Non sería, en todo caso, o fin da súa loita. O caso saltaría á xustiza ordinaria, pola vía contencioso administrativa, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid.

O letrado confía, con todo, nunha solución política. Manuel Novás lembra que, o pasado mes de abril, a senadora do PSOE por Huelva, Ana María Pérez, reclamou ao Goberno que entón presidía Mariano Rajoy que corrixise a "discriminación" que supón que as persoas celíacas non poidan acceder ás forzas armadas.

Agora que na Moncloa senta o socialista Pedro Sánchez, espera "que se revise esta inxustiza, esta desigualdade e esta discriminación", de forma que Alba -e outras persoas coa súa mesma condición- poidan vestir, se así o desexan, o ansiado tricornio da Garda Civil.