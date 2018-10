O 66% das iniciativas postas en marcha no coworking de Barro, lideradas por mulleres

Participantes no II coworking de Barro © Deputación de Pontevedra

17 proxectos de carácter emprendedor desenvolvéronse durante a segunda edición do coworking do municipio de Barro. A presidenta provincial, Carmela Silva, acompañada polo alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, e a directora xeral da Escola de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera participaban no acto de clausura durante este luns.

A presidenta da Deputación destacou que 11 das propostas estaban lideradas por mulleres, o 66% do total de proxectos. Carmela Silva avanzou que é necesario traballar de forma colaborativa e sumar sinerxias para que os proxectos evolucionen.

Segundo apuntou a presidenta provincial, as administracións deben implicarse para aproveitar o talento das persoas emprendedoras. Os proxectos foron acometéndose desde maio e centrábanse en temas que daban resposta ás demandas das Rías Baixas, a través de formación, turismo, tecnoloxías de información e comunicación, ademais de fotografía.

Desta forma, entre outras propostas, Cristina Angulo levou a cabo o proxecto 'Centro de Psicoloxía Cristina Angulo' David López impulsaba 'Concienciatec' Estrella Moreira un proxecto relacionado con tecnoloxía e idiomas; Filipa Marques Oliveira promoveu 'A Tribu' Inés Fernández lanzaba 'Soytuhelper' Isabel García 'Semtido' e Iván Rodríguez desenvolvía 'Icoda'.