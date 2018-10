As promocións inmobiliarias de Tafisa, en marcha coa primeira licenza

O Concello de Pontevedra vén de aprobar a primeira licenza para unha promoción inmobiliaria nos terreos de antiga fábrica de Tafisa, á carón do río Lérez.

Trátase dunha promoción, impulsada pola empresa Metrovacesa, que prevé construír dous edificios con 92 vivendas e 189 prazas de garaxe e que, ademais, contará con local social, piscina e ximnasio. Estarán situados xunto o actual estacionamento de autocaravanas.

O goberno municipal sinala que este expediente urbanístico é unha "boa nova" para Pontevedra, xa que supón o inicio da urbanización desta gran área urbana.

Ademais, celebran que se sume a outras promocións en marcha na cidade, que demostran o inicio da recuperación do sector da construción no municipio.

NUMARSI NO CAMPIÑO

O goberno tamén deu licenza á empresa Numarsi, Nuestro mar de siempre, adicada á transformación de produtos do mar, para rehabilitar unha nave xa existente no polígono industrial do Campiño.