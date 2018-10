Chegan días típicos de outono, algo de frío e de choiva

Este luns é unha xornada de transición á espera da chegada dunha nova fronte nas últimas horas do día.

Din os técnicos de Meteo Galicia que teremos unha mañá de alternancia de nubes e claros e que pola tarde aumentarán as nubes e comezarán as chuvias polo oeste de Galicia, estendéndose progresivamente a todo o territorio galego. A cota de neve estará nos 1.200 metros. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de compoñente oeste, aumentando en intensidade xa pola noite.

Xa o martes un centro de baixas presións localizarase moi preto de Galicia durante esta xornada, achegando inestabilidade. Deste xeito os ceos estarán parcialmente anubrados e rexistraremos precipitacións intermitentes, algo máis xeneralizadas e intensas durante a tarde. Cota de neve nos 1.300 metros. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, pero as máximas non terán cambios. Os ventos soprarán de compoñente oeste, fortes no litoral atlántico e moderados no resto.

A previsión para o mércores apunta que Galicia continuará neste día nunha área atmosférica de inestabilidade, coas baixas presións preto da península Ibérica. Deste xeito os ceos estarán parcialmente anubrados e agardamos chuvias de tipo intermitente, máis probables nas zonas atlánticas e de montaña. As temperaturas mínimas non terán cambios, pero as máximas ascenderán, para acadar valores algo máis suaves que nos días anteriores. Os ventos soprarán frouxos de oeste pola mañá, rolando a sur pola tarde e aumentando lixeiramente a súa intensidade.

A segunda metade da semana quedará marcada por situacións intermedias entre as baixas presións que se moven polo Atlántico norte e o anticiclón dos Azores. Isto deixará ventos do sur, polo que as temperaturas serán máis suaves que as destes días. Pero ese ventos do sur tamén deixará humidade, nubes e algunhas chuvias, máis probables sempre na metade oeste.