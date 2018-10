A Plataforma de Lourizán céntrase de cheo na loita contra a nova depuradora

Os vecinos de Lourizán mantiveron unha asemblea veciñal este domingo no antigo campo de fútbol, durante a concentración que manteñen semanalmente.

A asemblea decidiu non apoiar como plataforma veciñal a creación dos campos de billarda por parte do Concello nin a pretensión de solicitar a construción dun novo campo de fútbol por parte do San Andrés C.F.

Entre outros asuntos, elixiron novos representantes veciñais, "xa que ata o momento este papel estaba a ser desempeñado polos presidentes das entidades parroquiais". Desta maneira "preténdese darlle maior protagonismo aos veciños", ademais de que o movemento estea representado por persoas que foron elexidas en asemblea.

Por último, tamén decidiron non recibir a visita de máis partidos políticos nas xornadas dos domingos, que están destinadas a facer actividades de reivindicación en contra da ampliación da depuradora por parte dos veciños.