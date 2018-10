A baliza de Picamillo entra en servizo coincidindo co primeiro temporal do outono

Torre baliza de Picamillo © Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra

Técnicos de Sinais Marítimos da Autoridade Portuaria finalizaron a instalación da lanterna e paneis solares da torre baliza de Picamillo na ría de Pontevedra, que xa entrou en servizo esta fin de semana, á vez que retiraron a boia provisional que sinalizaba a zona desde o derrubamento da antiga torre.

Coincide esta entrada en servizo co primeiro temporal do outono, que incidirá especialmente nas Rías Altas. A Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta activou a alerta laranxa por temporal costeiro que afectará ao noroeste e oeste da provincia da Coruña a partir desta madrugada.

A luz sinaliza o Baixo Picamillo cunha luz verde con escintileos cada 4,5 segundos e un alcance de 10 millas náuticas.

A instalación da lanterna e a súa entrada en servizo, así como a retirada de da boia provisional era o último paso tras a reconstrución da torre nunha obra marítima moi complexa e singular. A empresa Marcor Xove foi a adxudicataria desta obra de reconstrución que consistiu en cimentación de 10 metros desde o fondo do mar, reforzada con armado perimetral de micropilotes. Esta cimentación cobrou especial importancia para garantir a estabilidade estrutural do conxunto, ao atoparse a zona obxecto das obras completamente exposta á acción tanto do mar (ondada e mareas) como do vento.

A continuación comezou a montaxe do encofrado para a torre, construída en formigón armado e rematada con forma troncocónica de cor branca con franxa verde no seu parte superior. Na propia torre baliza onde se situou un pedestal para situar a axuda á navegación nocturna e asegurar unha altura focal que satisfaga os requirimentos de alcance respecto do nivel de pleamar viva equinoccial, así como de seguridade fronte a impactos directos da ondada.