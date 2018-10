Marea Pontevedra presenta aos aspirantes para acompañar a Luís Rei

Ángela Rodríguez, Paula Quinteiro e Marcos Cal © En Marea

As persoas inscritas nos procesos de primarias de Marea mantiveron este venres un encontro cos aspirantes para formar parte da lista que presente esta formación ás eleccións municipais de maio de 2019. Trátase da segunda fase de primarias, tras a elección do candidato a alcalde, Luís Rei.

Eles son:

Jaime Acuña Torres, politólogo e activista na parroquia de Lourizán

David Carballal Vázquez, autónomo e veciño de Mollabao

Guillermo Casalderrey Rivas, arquitecto e veciño de Lérez

Herminia Dios Poceiro, psicóloga e veciña de Lérez

Alicia Fernández Moldes, auxiliar socio-sanitaria e veciña de Monte Porreiro

Manuel Fontán Bouzas, enxeñeiro de montes e funcionario da administración local

Carmen González Novoa "Peque", profesora e coordinadora de Marea Pontevedra

María Luísa Lores Aguín "Mariquiña", radióloga e activista de SOS Sanidade Pública

José Luís Vidal Laiño, xubilado e fundador da Federación de Veciños Castelao

Tamén este venres, as deputadas de En Marea Ángela Rodríguez, Paula Quinteiro e Marcos Cal, compareceron en Pontevedra ante a sede do Centro de Información ás Mulleres (CIM) para informar das iniciativas presentadas e os recursos da loita contra a violencia machista no Parlamento e no Congreso.