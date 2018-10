Manipula o contaquilómetros de máis dun cento de coches para vendelos máis caros

Ata 141 persoas estafadas. Son os afectados pola actividade dun veciño da comarca do Salnés que foi detido por axentes da Garda Civil por manipular o contaquilómetros de máis de cen coches que, posteriormente, vendía como de ocasión.

Segundo informou o instituto armado, o detido alteraba os odómetros dos vehículos co obxecto de diminuír o contador da quilometraxe e poder vendelos por encima do valor do prezo de venda que alcanzarían no mercado.

O montante das ganancias obtidas por estes sobreprezos supera o medio millón de euros, segundo os cálculos da Garda Civil.

A investigación remóntase ao mes de novembro de 2017, tras a denuncia presentada por un veciño de Cantabria no posto da Garda Civil de Polanco.

Esta persoa comprara con 123.000 quilómetros un vehículo, que fora propiedade dun veciño de Cambados, e despois puido comprobar que no ano 2013 xa tiña rodados preto de 400.000 quilómetros.

Este vehículo fora adquirido nunha poxa polo prezo de 4.000 euros e foi vendido por 9.000 euros, con preto de 300.000 quilómetros menos.

Un mes despois de iniciarse as investigacións, a Garda Civil concluíu a primeira fase da operación coa detención do presunto autor da estafa, ao que se lle atribuíu tamén a comisión doutra decena de feitos das mesmas características.

Na segunda fase da que se denominou operación Trucajecam, a Garda Civil levou a cabo unha análise pormenorizada de preto de 200 vendas de vehículos que se realizaron entre os anos 2008 e 2015. En 141 dos casos estudados detectáronse indicios evidentes da manipulación do contaquilómetros e 91 dos afectados presentaron denuncia.

Entre os casos positivos que se investigaron detectáronse rebaixas no contaquilómetros que chegaron a superar os 400.000 quilómetros. A maior parte dos vehículos vendíanse con menos de 100.000 quilómetros, co cal se aumentaba considerablemente o importe das súas vendas, xerando unhas ganancias estimativas que poden superar o medio millón de euros.

Os investigadores localizaron prexudicados en diversos puntos de territorio nacional, entre eles Asturias, Cantabria, León, Zamora ou Ourense, posiblemente atraídos polos baixos prezos e pola confianza que lles xeraba o feito de que o vendedor rexentaba, por aquel entón, un concesionario oficial de venda de vehículos de recoñecido prestixio.

As dilixencias instruídas entregáronse no xulgado de instrución número 2 de Vilagarcía de Arousa.