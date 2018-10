Nenos e maiores comparten experiencias en Bueu

Programa de convivencia entre nenos e maiores de Bueu © CEIP A Pedra

Os nenos e nenas das aulas de tres anos do CEIP A Pedra de Bueu comezaron a desenvolver un proxecto sobre a vida dos seus maiores. Así, en cada trimestre do curso farán unha visita a un centro de día do municipio e, noutra ocasión, serán os maiores os que acudan á escola.

A actividade rematará con saídas conxuntas para que os nenos coñezan a vila de Bueu da man dos maiores, que achegarán as súas experiencias.

As titoras dos rapaces sinalan que é un proxecto moi motivador, inspirado en países nos que se veñen desenvolvendo proxectos similares, incluso sendo os centros de día e as escolas infantís o mesmo lugar físico.

No primeiro día, nenos e maiores coñecéronse, cantaron xuntos e incluso atrevéronse con algunha manualidade.

Algún neno, explican as titoras, mesmo se sorprendeu moito cando un dos maiores lles dixo que tiña 93 anos... porque eles teñen só tres!