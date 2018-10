Sito Miñanco, "tranquilo" á súa chegada á Audiencia onde será xulgado por branqueo

O narcotraficante galego José Ramon Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, xa se atopa na Audiencia de Pontevedra, onde será xulgado por branqueo de capitais procedentes do narcotráfico.

A Fiscalía solicita para el seis anos de prisión e que se lle impoña o pago dunha multa de 10 millóns de euros, o diñeiro que presuntamente branqueou, entre 1988 e 2007, mediante a adquisición a través da inmobiliaria San Saturnino de bens inmobles en diferentes concellos da provincia, entre eles Pontevedra, Cambados ou Sanxenxo.

Xunto a el, no banco dos acusados sentarán outras catro persoas, entre elas a súa primeira esposa, unha das súas fillas e un empresario que, segundo o fiscal, actuaría como home de palla do narcotraficante pontevedrés.

Miñanco chegou á sede xudicial pontevedresa ás dez da mañá, entrando pola porta principal escoltado por axentes da Policía Nacional e no medio de fortes medidas de seguridade. Minutos antes entraran na Audiencia a súa filla e a súa primeira esposa.

Foi trasladado desde a prisión da Lama (Pontevedra), onde chegou a pasada semana desde o cárcere de Alcalá Meco, penal no que ingresou tras ser detido en Alxeciras, no marco da denominada Operación Mito, como presunto líder dunha rede internacional de distribución de cocaína.

A diferenza da súa anterior estancia no cárcere pontevedrés, a finais do pasado mes de febreiro, o narcotraficante non estivo illado do resto de internos nin protagonizou unha folga de fame. "Ha desayunado muy bien", explicou o seu avogado, Gonzalo Boye.

O letrado asegurou que Sito Miñanco atópase tranquilo. "A nadie le gusta venir a un juicio y menos que venga su hija también, pero evidentemente hay que asumir la situación y él lo tiene claro", sinalou ás portas da sede xudicial pontevedresa.

O letrado explicou que Miñanco declarará ante o tribunal xa que "no tiene por qué no hacerlo". Engadiu que o fiscal "querrá comenzar" coa declaración do seu cliente e, a partir de aí, recoñeceu que "no tenemos unha agenda clara" do xuízo, polo que se irán resolvendo as cuestións "sobre la marcha".