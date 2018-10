SETGA renovará o alumeado do parque Eguren

Este mércores comezou a renovación e mellora do alumeado público exterior no parque Eguren, que foi contratada a oferta máis económica da empresa SETGA, por importe total de 38.380 euros con cargo a subvención concedida do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2018.

A actuación a realizar é a mellora da eficiencia enerxética, substituíndo as fontes de luz por outras máis eficientes. Substituiranse as fontes de luz actuais de descarga por luminarias de tecnoloxía led, cumprindo cos cálculos lumínicos da situación proposta.

Ademáis procederase á adecuación da infraestrutura eléctrica dos cadros de alumeado ás exixencias actuais, de maneira que garanticen a seguridade tanto da propia infraestrutura, coma de usuarios e mantedores.

Todo elo unido a ordenación estética da infraestrutura no que respecta a disposición dos puntos de luz e a renovación de compoñentes básicos actualmente degradados e envellecidos, tales como brazos, caixas de conexión, e demáis elementos.

ACCESO PEONIL DO COLEXIO SEQUELO

A brigada de obras procedeu a pintar tamén este mércores unha parte do acceso ao Colexio Sequelo, para dotar de maior seguridade viaria o transito do alumnado que acode a este centro educativo.

Estas obras se unen a outras realizadas na subida a Chan do Monte, nun tramo ó CEIP Carballal e ó IES Mestre Landín.