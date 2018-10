Sanxenxo espera que o reaberto parque empresarial de Nantes cre uns 4.000 empregos

O salón de plenos do Concello de Sanxenxo acolleu este luns o acto de recepción do parque empresarial de Nantes, do que se espera que xere uns 4.000 empregos.

Esta recepción supón que, despois de 16 anos e 16,5 millóns de euros investidos, o polígono pasa a ser público. Un paso que levou ao alcalde para sinalar que este luns é un "día histórico para Sanxenxo".

A firma desta acta tamén implica a posta en funcionamento dos 650.000 metros cadrados do parque empresarial de Nantes.