Os convocantes sitúan en máis dun 90% o seguimento da folga nas empresas de produtos do mar

Xornada de folga na empresa Numarsi, empresa situada no polígono do Campiño © CIG-Mar Xornada de folga en empresas de elaborados do mar © Comité de empresa de Mascato

Os sindicatos convocantes, CIG-Mar, UXT e CC. OO., consideran un éxito a primeira xornada de folga no sector de empresas dedicadas a elaborados do mar. Os representantes sindicais afirman que que o seguimento foi total, superando o 90%, nas industrias da comarca como as marinenses Cabomar, onde interveu un piquete desde primeiras horas da mañá, e Galicia Processing Seafood ou Numarsi, situada no polígono de O Campiño.

Este paro sitúase nun conflito desenvolto con motivo da ruptura das negociacións do convenio colectivo. O persoal, mulleres na súa maioría, reclaman unha mellora salarial, ademais do recoñecemento de dereitos nun convenio que se negocia en Madrid para todo o Estado.

Queren reducir as contratacións temporais e evitar contratacións a través de falsas cooperativas. Reclaman a intervención @de la Xunta de Galicia en defensa do colectivo de traballadoras.

A folga está convocada para outras dúas xornadas desta semana, este mércores 24 e o xoves 25, e os sindicatos convocantes agardan que se repita o éxito desta primeira convocatoria para que a patronal reaccione ante a presión das traballadoras.