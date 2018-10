Os traballadores do sector dos produtos elaborados do mar, ante o seu primeiro día de folga

Os traballadores do sector dos produtos elaborados do mar están chamados, este luns 22 de outubro, a participar na primeira xornada de folga convocada para reclamar á patronal un novo convenio que poña fin aos baixos salarios e á precariedade laboral.

A convocatoria, que ten lugar tras a ruptura de negociacións co empresariado, terá continuidade os vindeiros 24 e 25 de outubro.

A primeira xornada de folga no sector de elaborados do mar dará inicio na madrugada do luns con piquetes informativos percorrendo os principais centros de traballo e polígonos.

No caso de Pontevedra, comezarán ás catro da madrugada desde Numarsi, no polígono de Campañó, e máis tarde irán ata o porto de Marín para informar os traballadores de empresas como GPS ou Cabomar.

Xabier Aboi, da CIG-Mar, lembra que unhas sete mil persoas traballan neste sector en Galicia, un 80% mulleres, con salarios moi baixos e unha precarización crecente. Insiste en que o convenio estatal de produtos elaborados do mar, que expirou en 2015, é o peor de todo o ámbito da alimentación.

Unha das demandas principais é a do aumento salarial, xa que desde 2010 perderon poder adquisitivo ao non acadar sequera o incremento do IPC, empobrecendo unhas nóminas propias de "man de obra barata" que en moitos casos non chegan a mileuristas.

Ademais, esixen limitar o traballo temporal e evitar a implantación de novas fórmulas abusivas como empresas multiservizos ou falsas cooperativas. Así, denuncian casos de centros de traballo nos que hai tres veces máis traballadores de ETT que contratados pola empresa principal ou industrias onde operan ata tres ETT diferentes.

Tamén lembran as condicións duras de traballo no sector, que transcorre en ambientes moi húmidos e fríos e a velocidades de vertixe. É por iso que se reivindica un plus de refrixeración, así como outros complementos salariais para traballos especiais.