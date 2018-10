Cuntis renova as axudas á natalidade e dará ata 500 euros por familia

O Concello de Cuntis decidiu renovar as axudas que, por primeira vez, outorgáronse o pasado ano a todos aqueles veciños do municipio que tiveron un fillo.

A liña de axudas, que foi publicada este venres no Boletín Oficial da Provincia, ascende a un total de 12.000 euros.

Poderán ser beneficiarios destas axudas as nais e pais empadroadas en Cuntis, polo menos un deles, cunha antelación de nove meses e con fillos nacidos entre o 1 de decembro de 2017 e o 30 de novembro de 2018 e que a renda da unidade familiar, sumada a base impoñible xeneral e a base impoñible de aforro, da declaración do IRPF do ano 2017 non supere os 45.000 euros.

No caso de que esta contía fose superior, a renda per cápita, entendida como a suma das bases impoñibles xeneral e do aforro dividida polo número de membros da unidade familiar, non deberá superar os 13.500 euros.

As axudas serán como máximo de 300 euros por cada fillo nado ou adoptado, pero no caso de nacementos ou adopcións de nenos con algunha discapacidade a axuda poderá chegar aos 500 euros. Esa mesma cantidade recibirán, ademais, aqueles nenos que nazan no seo dunha familia numerosa ou monoparental.

No caso de que as solicitudes aceptadas superen as previsións e excédase o crédito destinado a esta subvención, o crédito total previsto será prorrateado entre as solicitudes admitidas.

Ademais, estas axudas son compatibles con calquera outra subvención, axuda ou ingreso obtido desde calquera outra administración para a mesma finalidade.