Encontro das mulleres do mar de Candieira para amosar os resultados deste proxecto

Encontro das mulleres do mar de Candieira © Candieira

Este sábado 20 de outubro o Museo do Pobo Galego de Santiago acollerá a cita estrela de Candieira a Rede de apoio e promoción das mulleres do mar. Será un encontro onde mariscadoras, percebeiras, redeiras, bateeiras e outras mulleres con oficios relacionados co medio mariño presentarán os resultados deste proxecto de cooperación e traballo en rede dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, entre eles o da Ría de Pontevedra e o de Arousa.

No acto, no que participará a conselleira do Mar Rosa Quintana, agárdase que arredor de oitenta mulleres, as participantes de Candieira, acudan a este encontro no que falarán deste proxecto de cooperación e traballo en rede do que participaron, ao longo de dezasete meses, máis de cen persoas de toda Galicia, maioritariamente mulleres con oficios relacionados co medio mariño pero tamén doutros ámbitos de emprendemento.

Elas tiveron a oportunidade de achegarse á xestión e organización dunha iniciativa empresarial, ben de turismo mariñeiro, ben de posta en valor do produto pesqueiro local dende a transformación e a gastronomía.

Ademais, Candieira traballou no impulso e no empoderamento da base asociativa feminina dentro dos territorios dos seis GALPs participantes do proxecto.