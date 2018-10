Os xubilados manteñen a loita na rúa reclamando pensións públicas que permitan unha vida digna

Concentración de persoas xubiladas da CIG para reclamar pensións dignas © Mónica Patxot

Un grupo de persoas xubiladas afiliadas ao sindicato CIG concentrábanse este xoves na praza da Peregrina, acompañadas polo secretario comarcal da central nacionalista, Marcos Conde. O colectivo continúa así as súas protestas na rúa reclamando ao goberno central pensións que permitan unha vida digna tanto aos xubilados actuais como aos dos próximos anos.

Desde a CIG lembran que as pensións galegas son as segundas máis baixas do Estado e máis das metade destas pensións son inferiores a 677 euros ao mes. Destacan ademais a situación das mulleres que cobran pensións de viuvez e reciben complemento a mínimos ao non alcanzar a contía mínima. Trátase dun caso maioritario en Galicia e estas mulleres viron reducida a cantidade dese complemento na mesma medida en que se subiron as pensións, de forma que no seu caso non experimentaron unha mellora na súa poder adquisitivo.

Ante esta situación, desde este sindicato insisten na necesidade de que o goberno central adopte medidas de creación estable con salarios xustos que acheguen recursos suficientes ao sistema de pensións. Para que esta medida execútese reclaman a derrogación das reformas laborais, da negociación colectiva e das pensións. Piden, ademais, a supresión do factor de sustentabilidade e a actualización co IPC.