RADIO.- Podcans ponte ao tanto do estrés nos cans

O estrés é unha reacción fisiolóxica ante algún cambio e que prepara ao individuo para afrontar as devanditas situacións. Isto é, o mesmo para persoas que para animais. Non é nin bo nin malo, é unha reacción natural que axuda á preservación do individuo. O problema maniféstase cando os niveis de tensións son elevados ou se padecen de forma prolongada, dando lugar a enfermidades e/ou problemas conductuales.

No caso de Podcans, o educador canino, Diego Álvarez achega unha serie pautas e sinais para xestionar o estrés nos cans. Así que no podcast de PontevedraViva Radio explica como se manifesta nestes animais, que pode producilo, onde está o limiar de tensión; tipos de estrés, que sinais ou comportamentos pode ter e que consecuencias pode carrexar, por exemplo a denominada 'indefensión aprendida'.

De igual forma, como en cada programa, Podcans mostra un can susceptible de ser adoptado. Neste caso trátase de Roger, que se atopa baixo a custodia de Palleiros en Pontevedra. Trátase dun macho dun ano que aínda está sen castrar debido ás lesións das que se recupera.

Ten moi boa socialización con outros cans e con persoas e gústanlle especialmente os nenos. Diego Álvarez indica que urxe unha casa de acollida para a súa mellor recuperación. As persoas interesadas poden chamar ao 657 023 831.