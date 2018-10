Pacientes de narcolepsia de Galicia asistirán o 20 de outubro a unha sesión informativa no Quirón Salud

A Asociación Española de Narcolepsia seleccionou Pontevedra para realizar unha sesión informativa con pacientes e familiares galegos no Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, o próximo 20 de outubro.

A narcolepsia consiste nunha alteración do soño caracterizada por excesiva somnolencia diúrna, que en ocasións convértese en brusca e incontrolable. Este trastorno conta cun compoñente xenético importante, que aumenta a incidencia en familiares de primeiro grao. Acompáñase de ataques de cataplexía que supoñen a perda do ton muscular.

Esta enfermidade considerada rara rexístrase en ao redor de 30 persoas por cada 100.000 habitantes. Os especialistas alertan de que se atopa infradiagnosticada e o estudo completo do soño e o Test de Latencias Múltiples adoita proporcionar un diagnóstico correcto.

Na sesión que se desenvolverá en Pontevedra conta co comité organizador formado polo doutor Emilio Rodríguez Sáez, neurofisiólogo da Unidade do Soño de Quirónsalud e pola doutora Maria Castro, neuróloga do hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.