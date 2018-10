Lores poñerá sobre a mesa de Feijóo cinco alternativas de terreos para construír unha residencia da terceira idade

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, reuniranse a próxima semana co presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e poñerán sobre a mesa cinco alternativas diferentes de terreos municipais nos que o goberno autonómico podería construír a residencia da terceira idade que o Feijóo anunciou xa en 2017 e sobre a que non volveron a concretarse detalles.

César Mosquera deu a coñecer este mércores que o Concello preparou unha lista de 16 asuntos a tratar con Feijóo e que llo farán chegar con antelación á Xunta para que o presidente poida poñerse ao día, pois son conscientes de que " non podemos aspirar a que estea ao detalle de todos os asuntos" e queren que "a reunión sexa o máis operativa posible".

Segundo Mosquera, non hai ningún asunto principal, senón que Lores pediu a reunión porque había moitos temas nos que cre que se "necesita o afine ou intervención directa do presidente da Xunta". O encontro será o luns 22 de outubro ás 10.00 horas e prevese que Feijóo estea acompañado de algún conselleiro.

Entre os asuntos para abordar figura a citada residencia da terceira idade, da que Mosquera lembra que en 2017 Feijóo anunciou o 'Plan Como na Casa' para construír residencias nas sete grandes cidades galegas con 900 prazas, pero non se concretou nada. Feijóo e Lores falaron do tema en actos nos que coincidiron, pero "nunca se dan sentado", por iso é polo que decidiron trasladalo ao presidente nesta reunión, "a ver se se concretan".

Respecto diso, sinala que, se o proxecto segue adiante, teñen cinco posibles terreos na rúa da Barca, os antigos terreos de Tafisa, Valdecorvos, a Unidade 18 entre Joaquín Costa e Doce de Novembro e a parcela da Parda na que se ía a instalar o Carlos Oroza.

Mosquera é coñecedor de que se baralla que esa residencia instálese no Hospital Provincial unha vez que se acabe o proxecto do Gran Montecelo e ese edificio quede baleiro, pero considera que é "todo a futuro". Así, hai tamén a opción da Casa do Mar ou da sede da Consellería de Sanidade, que nese futuro quedarían baleiras, pero tampouco lle parece a solución.

Os 16 puntos a abordar están divididos en tres apartados. O primeiro será o de asuntos en marcha ou previstos que precisan avances ou decisións e inclúe a variante de Alba, a estación intermodal, o proxecto do Gran Montecelo, o transporte metropolitano e urbano, a EDAR dos Praceres, o pavillón da Parda e a citada residencia da terceira edad.

No apartado de asuntos que xa están decididos e en marcha queren falar con Feijóo sobre a reforma do edificio da antiga sede da Xunta de Benito Corbal, o novo edificio xudicial e a reforma da ponte da Barca. O terceiro apartado ten a vista posta no futuro e tratará de recabar os plans da Xunta sobre a previsión de dotar a Pontevedra de novas unidades educativas, o tratamento de residuos urbanos, as actuacións en manteria de mobilidade e seguridade viaria, o comportamento da televisión pública de Galicia con Pontevedra, o dragado da Rra e a posibilidade de cesión de uso dun andar do edificio de Benito Corbal ao Concello.

En relación co comportamento da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) con Pontevedra, Mosquera considérao "absolutamente tremendo" e critica a "sesgada" información que se difunde na televisión pública galega non só sobre o goberno local, senón sobre a xente de Pontevedra.

"É máis fácil saír na BBC ou na televisión francesa ou suíza que na TVG", indicou respecto diso e, como exemplo dese comportamento que critican, explican que a televisión pública non difundiu que a Deputación Pontevedra era a única institución española, á marxe dos ministerior do Goberno estatal, en participar no VI Congreso Iberoamericano de Seguridade Viaria que se está celebrando en Perú.