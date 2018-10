Aprendendo a salvar vidas coas súas propias mans

Ensinar á poboación técnicas de manobra básica de reanimación cardiopulmonar. Ese foi o obxectivo do obradoiro práctico de RCP que se celebrou na praza da Ferrería.

Foi un evento para conmemorar o Día Mundial de Concienciación do Paro Cardíaco, no que participou persoal de diversos centros sanitarios da cidade de Pontevedra, así como do 061, a Cruz Vermella e a Escola de Enfermería.

Os profesionais mostraron a manobra básica de reanimación cardiopulmonar a todas aquelas persoas interesadas en coñecer as técnicas esenciais coas que, seguindo unha serie de pasos sinxelos, calquera persoa é capaz de salvar unha vida.

Este obradoiro sumouse aos que ofreceron profesionais dos servizos de Medicina Intensiva e Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, dirixidos a persoal sanitario, pacientes e usuarios nos hospitais Montecelo e Provincial.