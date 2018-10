Patrimonio autoriza o Skate Park da Praza do Corgo no Grove

Patrimonio da Xunta de Galicia trasladou ao Concello do Grove a autorización para que poida acometer a obra de construción do Skate Park da praza do Corgo. Esta obra conta con financiamento a cargo do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

O goberno local que dirixe José Cacabelos solicitara a Portos de Galicia o permiso para executar a obra xa en abril de 2017 e agora, tras a autorización de Patrimonio, desde o Concello agardan que se acelere a tramitación para levar a cabo o proxecto canto antes.

Cacabelos alerta xa de que a lentitude de Portos de Galicia nas tramitacións "entorpece" o correcto desenvolvemento dos investimentos previstos polo municipio e, en diversas ocasións, puxo en perigo axudas recibidas doutras administracións causando un grave prexuízo á cidadanía.