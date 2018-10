Eduardo Pondal manterá os tres carrís tras a ampliación dunha das súas beirarrúas

O goberno municipal garantiu este luns que o tramo da rúa Eduardo Pondal en obras, entre Filgueira Valverde e Uxío Novoneyra, manterá os seus tres carrís de circulación cando terminen os traballos para ampliar unha das súas beirarrúas.

Ante as críticas do PSdeG-PSOE, que denunciaba que esta obra supoñía a supresión do aparcadoiro e dun carril na marxe dereita, en sentido entrada á cidade, o concelleiro de Mobilidade, Demetrio Gómez, negou que esta situación sexa permanente.

"Hai que ser serios", pediu o edil aos socialistas, aos que lembra que o proxecto se explicou na comisión de mobilidade e que forma parte das melloras ofertadas pola empresa que executa a reforma da rúa Virxe do Camiño.

Os traballos en Eduardo Pondal concluirán "nuns quince días", sinalou Gómez, que lembrou que as obras "sempre teñen atrancos" e que os veciños de rúa están a colaborar "extraordinariamente".

Unha vez completados, a rúa recuperará o seu terceiro carril de circulación -que permite o acceso dos vehículos cara a Uxío Novoneyra-.

Isto será posible, dixo, porque se eliminan as prazas de aparcadoiro de carga e descarga que había nesta beirarrúa e os que están situados enfronte pasarán a estar dispostos en liña, en lugar de batería. Este cambio permitirá que haxa espazo para manter os tres carrís.