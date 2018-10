Estudantes da Virxe Milagrosa percorren o Concello de Bueu para ver como funciona

Escolares do CPR Virxe Milagrosa no Concello de Bueu © Concello de Bueu

Estudantes de primeiro e segundo curso de primaria do CPR Virxe Milagrosa de Bueu visitaban este luns as dependencias municipais para coñecer de preto como é o funcionamento interno do Concello. Os mozos foron recibidos polo alcalde Félix Juncal; o concelleiro de Facenda, José I. Cuervo; a concelleira de Promoción económica e Turismo, Silvia Carballo e polo concelleiro de Obras e servizos, Fidel Castro.

Estes 44 estudantes achegáronse polos diferentes departamentos e o alcalde exerceu de guía explicando para que servía cada área utilizando unha comparativa cos distintos servizos que ofrece un centro escolar. Os menores recibiron como regalo un libro sobre a artista Maruja Mallo.

A visita forma parte dun proxecto educativo que se desenvolve neste centro coa idea de potenciar o coñecemento sobre o lugar no que residen os escolares. Ademais desta actividade no Concello, ao longo do curso percorrerán outros espazo social e comunitario.