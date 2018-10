Excarceran un condutor do seu vehículo tras saírse da vía en Caldas de Reis

Un condutor resultaba ferido en Caldas de Reis, segundo informan os servizos de Emerxencias do 112, ao saírse da vía cando circulaba tentando incorporarse á AP-9, no punto quilométrico 110, en dirección a Santiago de Compostela.

Foi necesaria a intervención dos Bombeiros de Vilagarcía, que acudiron para excarcerar ao condutor que permanecía atrapado no interior do vehículo ao chocar contra a mediana da autoestrada. Cando se logrou a súa liberación, o home foi evacuado nunha ambulancia do 061, que o traslado a un centro hospitalario.

Ademais dos servizos sanitarios e dos Bombeiros de Vilagarcía, ata a zona desprazáronse axentes da Dirección Xeral de Tráfico, da Policía Local e efectivos do GES de Valga e de Protección Civil de Caldas.