Prevén novas medidas de seguridade viaria nas parroquias de Bora e Mourente

O Concello vai tomar medidas de acougado de tráfico en dous das parroquias do rural. En Mourente, o goberno local acomete a rehabilitación integral do último tramo cara a igrexa parroquial. Os traballos levan o retranqueo dun muro, a pavimentación da rúa e a talla de árbores que se atopan próximas ao peche do templo. Estas árbores atópanse en situación de perigo de derrubarse e ademais exercen unha impresión sobre o muro perimetral.

Esta obra conta cun orzamento de 60.000 euros e completa a que se realizou en 2015 na subida á igrexa por un valor de 234.000 euros para pavimentar, adoptar medidas de seguridade viaria, instalación de sinais horizontais e verticais, ademais dun espazo destinado para os peóns.

Tamén na parroquia de Bora están acometéndose obras coa rehabilitación integral da estrada de acceso ao Tombo-Igrexa. Consiste nun proxecto de reforma do firme, con instalación de medidas de acougado do tráfico, ademais da colocación de sinais. A empresa que realiza a obra é Marconsa cun investimento previsto superior aos 60.000 euros.

Ambos os traballos atópanse xa na súa fase final, segundo informan desde o Concello de Pontevedra.