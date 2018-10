Reparación da fachada da Escola de Música Mestre Landín

Durante estas últimas semanas de outubro, a Escola de Música Mestre Landín situada na Leira de Briz en Marín someteuse a melloras na fachada. Estas obras eran necesarias, segundo apuntan desde o goberno local, no edificio que desde o ano 2012 acolle as actividades relacionadas coa Escola de Música.

O edificio suma xa 30 anos, tras a súa creación en 1988 e cada ano conta cun maior número de estudantes matriculados neste centro de aprendizaxe musical. Por este motivo, acometéronse as obras de recuperación da fachada.

No centro ofértanse as modalidades de iniciación, solfexo, violín, piano e a formación coral. Estas especialidades permiten que os estudantes poidan proseguir e realizar estudos no Conservatorio Profesional.