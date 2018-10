Un día para homenaxear ás mulleres, os veteranos e todos os que fan posible o día a día da Garda Civil

As mulleres cobraron protagonismo este venres na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Con motivo do acto institucional celebrado en honra á patroa do Corpo, a Virxe de Pilar, quixeron render unha homenaxe a un aniversario moi especial que se conmemora este ano: as tres décadas da presenza da muller na Benemérita e personalizalo en Dosi Rodríguez como a muller máis veterana no persoal na provincia.

A celebración serviu para impoñer máis de 60 condecoracións a outras tantas persoas que nos dous últimos anos destacaron polo seu labor tanto dentro da Garda Civil como desde outros corpos policiais, empresas ou institucións e, ao termo da interposición das medallas, Dosi Rodríguez recibiu un agasallo moi especial, un tricornio representativo do Corpo. Ademais, o coronel xefe da Comandancia, Jorge González, tivo moi presente na súa dicurso a todo o persoal feminino do seu persoal.

González recodó que hai 30 anos desa incorporación efectiva da muller á Garda Civil e que nesa primeira promoción había 197 mujerses dun total de 2.817 compoñentes. Dese pioneiras tres traballan actualmente na provincia de Pontevedra, dúas na propia Comandancia, e Dosi Rodríguez é a máis veterana, con 27 anos neste destino. Entregóuselle este reconomiento "en sinal de gratitude cara a todas as gardas civís da Comandancia".

Entre os condecorados no acto figuran dous axentes que, en realidade, non foron distinguidos polo seu traballo recente, senón por unha intervención vinte anos atrás. O brigada Juan José Fernández dos Anjos e o garda civil retirado Ramiro Del Río Vázquez recibiron a Cruz da Orde do Mérito da Garda Civil con distintivo vermello por un enfrontamento armado no que se viron implicados. Enfrontáronse a un delincuente moi perigoso poñendo en risco a súa vida o 17 de marzo de 1998 en Redondela.

Entre os máis de 60 condecorados figuraban caras recoñecidas como o xeneral xefe da Brigada Galicia VII Brilat, Antonio Romero, que recibiu a Cruz da Orde do Mérito da Garda Civil con distintivo de prata, ou os fiscais Juan Carlos Aladro -xefe da Fiscalía de Pontevedra- e Luís Uriarte -antigo fiscal antidroga pontevedrés-, que recibiron a Cruz con distintivo branca, a mesma que lle foi concedida ao xefe de operacións da Comandancia, o tenente coronel Manuel Touceda Souto.

O día tamén serviu para facer un recoñecemento público coas correspondentes mencións honoríficas a sete traballadores da seguridade privada e para render homenaxe a persoas tan especiais para a Garda Civil de Pontevedra como os seus veteranos. Este ano recoñeceuse ao brigada retirado Higinio Gil Rodil, en cuxa persoal o coronel González personalizou o agradecemento aos maiores do Corpo.

"Vós si que sabedes de horas e máis horas de servizo, salarios escasos, instalacións defectuosas e unha infinidade de cualificativos (...) Non vos esquezades de contar as vosas ' batallitas', que non son máis que a realidade por vós vivida", pediulles o coronel xefe.

O doutor Plácido Fenández Besada recibiu un dos recoñecementos máis sentidos a persoas alleas ao persoal. Recoñecéuselle pola súa "entrega desinteresada" ao longo dos anos na vella Comandancia de Pontevedra, onde acudía sempre que se lle necesitaba para prestar atención sanitaria aos gardas civís e as súas familias.

En canto aos axentes condecorados, pertencen a todas as unidades, desde a Policía Xudicial á Brigada de Información ou o subsector de Tráfico e recoñecéuselles pola súa destacada participación en servizos relevantes ou pola súa continua demostración de bo facer. Todos "representan o labor calado, anónima e xenerosa do conxunto de persoas que traballan nesta institución" e o Corpo quixo darlles as grazas e recoñecerlle os méritos.