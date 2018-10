O groso da reforma do mercado farase durante as fins de semana

Obras na primeira planta do mercado de abastos © Mónica Patxot Obras na primeira planta do mercado de abastos © Mónica Patxot

As obras para converter a primeira planta do mercado de abastos de Pontevedra nun espazo gastronómico, cuxa oferta estará vinculada co mar, comezaron. Operarios da empresa ACEVI traballan xa na execución dunha actuación que busca dinamizar a praza pontevedresa e atraer a novos públicos.

A concelleira de Promoción da cidade, Anabel Gulías, explicou que os traballos de maior envergadura realizaranse durante as fins de semana, de forma que as molestias para os usuarios e os clientes do mercado sexan as mínimas imprescindibles.

Tamén se avanzará nas obras os luns, xornada na que a actividade da praza é moito menor, ao non haber apenas peixe fresco e marisco á venda.

A reforma, que ten un prazo de execución de dous meses, empezou coa retirada das bancadas situadas na zona central da primeira planta, onde ata hai pouco tempo situábanse as vendedoras de froita e verdura. Ademais, tamén se baleiraron as casetas dos corredores.

A idea é liberar o corredor central para crear unha zona en que realizar diferentes actividades alternativas como showcookings, concertos ou outras accións, ademais dunha área para que os clientes poidan degustar os produtos que adquiran no mercado.

Xunto coas obras, o Concello ten moi avanzados os pregos que rexerán o concurso público para adxudicar os postos de venda e degustación, todos eles relacionados coa gastronomía e a alimentación- que formarán parte da nova oferta gourmet que ocupará a primeira planta do mercado.

Os criterios para estes novos usos priorizarán as propostas que sexan orixinais, as que aposten por produtos artesanais, ecolóxicos ou a granel, as que fomenten un consumo responsable e unha alimentación saudable ou as que teñan en conta ao público infantil.

Ademais, a selección farase de forma que se diversifique a oferta, de forma que non haxa propostas similares entre postos e terase en conta que, para as degustacións gastronómicas, os produtos adquíranse na propia praza de abastos.

O Concello pretende ademais reservar un espazo para degustacións puntuais de produtos e estudar a posibilidade de habilitar postos efémeros, que poidan ser ocupados por propostas internacionais que acudan como convidadas a este espazo gastronómico.