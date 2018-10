Os viños de Rías Baixas ocupan o segundo posto no ránking español de vendas de viño branco con Denominación de Orixe

Os viños de Rías Baixas ocupan o segundo posto no ránking de vendas de viño branco e o sétimo de viños con Denominación de Orixe (D.O.) de España, segundo reflicten os resultados do "Informe anual do mercado de viños con D.O. Rías Baixas. Mercado español: canles de Alimentación e Hostalería", elaborado por The Nielsen Company e presentado este xoves no Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas.

Ricardo Alcón, comercial manager de Nielsen, explicou que o comportamento do mercado das grandes denominacións de orixe "neste momento atópase estancado en volume". En canto a valor, Alcón destacou que "continúa a revalorización, mesmo máis acusada en 2018, cun incremento da facturación superior ao 7%".

Como constata devandito informe, os viños da D.O. Rías Baixas manteñen a súa cota de mercado en 2,9 puntos, afianzándose na sétima posición dentro do ránking de denominacións de orixe no mercado nacional.

No canle hostalería Rías Baixas ocupa o quinto lugar dentro de devandito ránking cun 3,5% de cota de mercado; mentres que en alimentación mantén a súa cota en 2,2%, alcanzando o décimo lugar.

O mercado do viño con D.O. suma novamente un lixeiro aumento dun 0,8%, sendo o único segmento que crece fronte á redución de volume dos viños sen Indicación Xeográfica. Dentro deste contexto o viño branco mantén o seu dinamismo, xunto aos viños rosados. Un crecemento que se produce en ambas as canles, Alimentación e Hostalería.

No apartado de Brancos con D.O., os viños de Rías Baixas manteñen a segunda posición, cunha cota de 10,5 puntos, un segmento onde continúa o liderado dos brancos de Rueda.

Un aspecto que destaca este informe Nielsen é a revalorización de prezos no apartado de Viño con D.O., onde Rías Baixas mostra un "incremento moderado de prezos medios", tanto en Alimentación como Hostalería. Esta tendencia permítelle continuar cun diferencial de prezos importante respecto ao resto de Denominacións de Orixe con peso no mercado de brancos.