A Deputación ampliará a denuncia contra Gonzalo Durán

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva referiuse á rolda de prensa do alcalde de Vilanova de Arousa aludindo á "teoría do calamar" segundo a cal "intenta botar tinta para ver si eres capaz de tapar as vergonzosas actuacións das que eres protagonista".

"Logo do hoxe acontecido imos ampliar a denuncia" anunciou Carmela Silva. "O que hoxe aconteceu retrata perfectamente a quen fai estas cousas", agregou.

A presidenta da Deputación asegurou sentirse "profundamente avergonzada" de que a administración autonómica e que os deputados provinciais do Partido Popular "amparen o machismo".

"Eu non podo crer que o presidente da Xunta, o seu goberno, e os deputados e deputadas provinciais do Partido Popular amparen o machismo, non o podo entender", dixo Silva.

"A loita pola igualdade non ten marcha atrás", sentenciou.

Carmela Silva concluíu que sobre este asunto non vai dicir "nin unha palabra máis".