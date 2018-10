Acepta dous anos de prisión por abusar sexualmente da súa veciña de 11 anos nun ascensor

Un veciño de Portonovo aceptou este xoves ser condenado a dous anos de prisión como autor dun delito de abuso sexual a menores por abusar sexualmente da súa veciña de 11 anos no interior do ascensor do edificio no que vivían.

O home enfrontábase inicialmente a unha pena de dous anos e medio de prisión, pero finalmente chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía polo que se reduciu esa condena. O acordo ratificouse a porta pechada na Audiencia Provincial de Pontevedra e, en base ao mesmo, a Sección Segunda ditará unha sentenza condenatoria, aínda que o home poderá eludir o ingreso en prisión dada a duración da pena e que carecía de antecedentes penais previos.

Os feitos dos que se confesou culpable producíronse sobre as 15.50 horas do 6 de maio de 2016. O acusado baixaba as escaleiras e, ao chegar ao portal, abordou á súa veciña do mesmo inmoble cando esta se dispoñía a abrir a porta para saír ao exterior.

O acusado estableceu conversación coa menor preguntándolle onde se dirixía, ao que a menor contestou que ía a unha clase e o acusado interesouse pola duración da mesma. Tras responder a menor que a clase duraba unha hora, o acusado, co propósito de satisfacer os seus desexos sexuais, agarrouna do brazo e conduciuna cara ao ascensor, que estaba aberto, dicíndolle "só é un momento" e introducíndoa no interior.

Acto seguido, o acusado pulsou o botón correspondente á quinta planta, coñecedor de que a mesma se achaba deshabitada a maior parte do tempo, e pecháronse as portas do ascensor. Durante todo o traxecto de subida o acusado, suxeitando firmemente á menor polos ombreiros, comezou a bicala de maneira continuada por distintas zonas da súa cara, fazulas, nariz e fronte, provocando un estado de temor na vítima, incapaz de calquera reacción.

A continuación, preguntoulle se quería que lle bicase na boca e ela contestoulle que non. Cando o ascensor detívose na quinta planta abríndose as portas, fixo o ademán de sacar á menor fose do ascensor, saíndo finalmente el só. Nese momento a nena pulsou o botón da planta baixa e abandonou apresuradamente o edificio chorando moi asustada.

Ademais dos dous anos de prisión, a sentenza tamén lle impoñerá a prohibición de aproximarse a unha distancia de 500 metros á menor e a de comunicarse con ela por calquera medio durante tres anos, así como o pago dunha indemnización de 3.000 euros á menor polo danos moral ocasionado.