Piden dous anos e medio de cárcere ao veciño de Portonovo que abordou unha nena de 11 anos nun ascensor e bicouna

A Sección segunda da Audiencia de Pontevedra sinalou para o vindeiro xoves 11 de outubro un xuízo por un delito de abuso sexual. O acusado é un veciño de Portonovo que se enfronta a dous anos e medio de cárcere por presuntamente abusar sexualmente da súa veciña, de 11 anos, no interior do ascensor dun edificio.

O caso, que procede do Xulgado de Instrución número 1 de Cambados, recolle uns feitos que tería ocorrido no ano 2016.

Segundo relata o escrito de acusación da Fiscalía, o acusado abordou no portal a unha veciña súa de 11 anos de idade. Cando a nena dispoñíase a abrir o portal do edificio para ir a clase este home preguntoulle onde dirixíase e canto tempo tardaría en volver, ao que ela respondeu que estaría unha hora fóra.

Foi entón cando, segundo asegura o fiscal, "co propósito de satisfacer os seus desexos sexuais, agarrou á menor polo brazo e conduciuna cara ao ascensor, que estaba aberto", dicíndolle que "só é un momento" e levándoa á quinta planta do edificio que se atopaba deshabitada a maior parte do ano.

"Durante todo o traxecto de subida o acusado suxeitou firmemente á menor polos ombreiros e comezou a bicala de maneira continuada por distintas zonas da súa cara, fazulas, nariz e fronte, provocando un estado de temor na vítima incapaz de calquera reacción", prosegue o escrito de acusación.

A nena conseguiu escapar ao saír primeiro o home do ascensor podendo ela pulsar o botón da planta baixa tras o cal "abandonou apresuradamente o edificio chorando moi asustada", finaliza a Fiscalía.

Ademais dunha pena de dous anos e medio de prisión o fiscal solicita ao tribunal provincial que impoña ao acusado a prohibición de achegarse á menor e a de comunicarse con ela por calquera medio en tempo superior a dous anos.