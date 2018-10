Olmedo e Regueiro dan outra volta de 'tuerca' ao seu enfrontamento pola presidencia do Casino

Votación de socios nas eleccións á presidencia do Liceo Casino © Mónica Patxot Jaime Olmedo presenta á prensa o seu programa electoral ao Liceo Casino © PontevedraViva

O proceso electoral á presidencia e xunta directiva do Liceo Casino, tras o insólito empate producido nas votacións entre as candidaturas encabezadas por Jaime Olmedo e Alejandro Regueiro, lonxe de alcanzar un acordo entre ambos, parece conducir a un enfrontamento aberto con posturas cada vez máis distantes que afastan a posibilidade dun entendemento cordial.

Se tras o empate matemático producido, ambos os candidatos deixaron inicialmente aberta a posibilidade de diálogo, ese camiño para decidir quen ha de rexer os destinos da veterana sociedade pontevedresa, nas datas posteriores foise enchendo de obstáculos e agrandando as diferenzas entre os dous grupos.

Por unha banda, Jaime Olmedo autoproclama ao seu grupo como "Xunta en funcións" e opta por abrir un novo proceso electoral completo que concluiría o próximo 30 de novembro coa votación entre as candidaturas que se presenten, que poderían ser as mesmas ou mesmo algunha outra nova que quixese concorrer, mentres Alejandro Regueiro nega aos seus rivais tal condición de "Xunta en funcións", instando á repetición do acto final da votación para resolver o empate entre ambos, e pedindo a os socios que queiran que asinen un comunicado de desacordo coa decisión da directiva de Olmedo.

Jaime Olmedo dirixiuse aos socios, exercendo de "Presidente en funcións" nun comunicado que tamén fixo chegar aos medios de comunicación, no que manifesta que "As pasadas eleccións do Liceo Casino foron válidas pero ineficaces, é dicir, non produciron efecto algún porque a votación finalizou cun empate e impediu a proclamación dunha candidatura vencedora", facendo alusión a que mentres Regueiro quere unicamente repetir a votación, o seu grupo pretende "cumprir o calendario electoral, sen saltarse ningunha das fases do procedemento. Desta forma o proceso electoral non queda limitado ás candidaturas anteriores senón que poderán presentarse calquera socios que aspiren a administrar o Liceo Casino".

Olmedo: "non é aceptable a expresión 'expresidente' que emprega a candidatura do Sr. Regueiro"

"A candidatura do Sr. Requeiro -segue dicindo Olmedo- mantén que aínda somos candidatos e propón unha administración compartida en tanto non haxa unha nova votación. Este argumento non ten fundamento. Nestes momentos non hai candidatos. A condición de candidato finalizou o día da votación. E os candidatos non poden arrogarse competencias que non teñen. Por iso non cabe a administración compartida que pretende e por esa razón non é aceptable a expresión 'expresidente' que emprega a candidatura do Sr. Regueiro, senón 'presidente en funcións' como se indica nos Estatutos (arts 41,7 e 59)".

Para finalizar, Jaime Olmedo termina o seu comunicado dicindo: "En conclusión, a Xunta Directiva actual ten a obrigación de continuar en funcións e, ante a situación inédita xurdida co empate sen unha solución específica nos Estatutos, a ela corresponde a interpretación das normas estatutarias (artigo 63,16) e así o fixo, sobre a base de realizar todo o proceso electoral para protexer o principio de participación dos socios: O seu dereito para ser elixidos nas novas eleccións e a votar o día 30 de novembro".

RESPOSTA DE ALEJANDRO REGUEIRO

Un día despois da comunicación de Olmedo, o grupo de Alejandro Regueiro convocou unha rolda de prensa para facer pública a súa postura. Nese acto, celebrado na mañá deste venres nunha sala do mesmo Liceo Casino, Regueiro leu un comunicado no que quixo transmitir aos socios da entidade "o noso desacordo coas decisións unilaterais tomadas pola outra candidatura en relación co proceso electoral".

Regueiro: "É inadmisible que se usurpe a capacidade de decisión dos socios"

Regueiro cualificou de "sorprendente e inquietante a decisión do outro candidato a presidente ao atribuírse competencias que non lle correspondían", afirmando que "co reconto de votos finalizou a administración en funcións da sociedade", e inclinándose porque "o máis lóxico sería que a asamblea promovese unha xunta xestora para o curto período de tempo ata que se celebrase unha nova votación", cualificando de "inadmisible que se usurpe a capacidade de decisión dos socios".

Regueiro: "a outra candidatura utilizou as direccións de correo electrónico con fins electorais"

Igualmente, Regueiro mostrouse molesto polo feito de que "a última xunta directiva estea a ser xuíz e parte no proceso", pero principalmente por que, segundo eles "quedou demostrado que a outra candidatura utilizou as direccións de correo electrónico dos socios e socias con fins electorais, especialmente nos últimos días".

Para terminar, Regueiro convidou a "todos os socios e socias que así o queiran a asinar un comunicado no que expresaremos o noso desacordo con esta decisión unilateral da outra candidatura á directiva do Casino", para iso, o seu grupo habilitou o correo electrónico candidaturacasino2018@gmail.com para que os socios interesados poidan comunicarse con eles.

TERCEIRA CANDIDATURA

Tercera Candidatura

Pero as diferenzas entre Olmedo e Regueiro poderían ver aparecer a un terceiro en discordia. A apertura dun proceso electoral completamente novo e completo, deixa paso á vía que permite a calquera socio que o desexe e cumpra cos requisitos establecidos, optar igualmente a ser elixido.

Nese sentido, nas últimas horas en círculos moi activos da sociedade empeza a circular un rumor cada vez máis insistente sobre a posible xestación dunha candidatura alternativa a ambos, aínda que próxima a un dos grupos, que abriría novas incógnitas, ao mesmo tempo que restaría apoios tanto a Olmedo como a Regueiro, deixando no aire quen perdería máis votos, o que inclinaría a balanza definitivamente, ou ben se sería capaz de sumar os votos necesarios para gañar unha eleccións que se presumían tranquilas e que están a ser as máis axitadas nos 163 anos de historia da entidade.